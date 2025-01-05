Гру о победе над «Автомобилистом»: «Такой характер поможет «Трактору» и дальше наращивать победный потенциал»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

В воскресенье, 5 января, челябинцы на своем льду обыграли команду из Екатеринбурга со счетом 2:0. Победу «Трактору» принесли голы Чарльза Робинсона и Стивена Кэмпфера в концовке третьего периода.

«Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите. Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше», — приводит пресс-служба челябинского клуба слова Гру.

«Трактор» набрал 57 очков в 43 матчах и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.