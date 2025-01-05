Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:55

Гру о победе над «Автомобилистом»: «Такой характер поможет «Трактору» и дальше наращивать победный потенциал»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

В воскресенье, 5 января, челябинцы на своем льду обыграли команду из Екатеринбурга со счетом 2:0. Победу «Трактору» принесли голы Чарльза Робинсона и Стивена Кэмпфера в концовке третьего периода.

«Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите. Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше», — приводит пресс-служба челябинского клуба слова Гру.

«Трактор» набрал 57 очков в 43 матчах и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Официальный сайт «Трактора»
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Бенуа Гру
Читайте также
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Капитан «Вашингтона» Овечкин в 23 голах от обгона рекорда Гретцки
Вучич заявил о готовности Сербии выкупить доли России в NIS в случае санкций США
Популярное видео
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

19-летний форвард СКА Демидов забил в шестом матче подряд

«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 40 25 15 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 40 24 16 52
5 Динамо Мн 41 23 18 51
6 Динамо М 41 24 17 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 40 16 24 37
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
9 Лада 39 16 23 37
10 Нефтехимик 41 13 28 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
Результаты / календарь
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 14:00
Трактор – Автомобилист
 2 : 0
5.01 14:30
Металлург Мг – Амур
 3 : 2
5.01 15:00
Барыс – Лада
 0 : 5
5.01 17:00
СКА – Витязь
 - : -
5.01 17:00
Сочи – Динамо М
 - : -
5.01 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости