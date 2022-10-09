Гатиятулин: «Где-то не хватает везения. Оно придет через работу»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 Б).

— Равная игра. Хорошо провели второй период, сумели создать неплохие моменты.

— Видите ли вы прогресс в последних матчах? В чем нужно добавить?

— В реализации, в уверенности. Видно, что ребята пластаются в каждом матче, в каждом игровом моменте. Где-то не хватает везения. Оно придет через работу.