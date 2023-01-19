Гатиятулин объяснил отсутствие нападающего Пулккинена составе «Трактора» в матче с «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).

— Равный матч. Игра в неравных составах решила исход. Было желание, контролировали игру, много действовали в позиционной атаке. Наверное, где-то не достаточно создавали помехи перед вратарем. Большинство бросков голкипер видел. Этого не хватило в атаке, чтобы забить.

— Складывается впечатление, что после четырехдневных пауз «Трактор» хуже играет.

— Соперник плотно играет в обороне, все время приходилось преодолевать. Если неправильно играем, то происходят потери, приходится возвращаться в оборону, затрачивая на это силы. Была скованность. Играли против прямого конкурента. Моменты были — должны были их реализовывать.

— Второй гол — это ошибка видеотренера?

— Приняли решение взять запрос. Не угадали.

— «Трактор» в этом сезоне не очень хорошо играет в овертаймах. С чем это связано?

— Заигрываемся. Игра идет три на три. Здесь важно как мы играем с шайбой и без нее. Хорошая контратака была, не смогли забрать подбор, соперник нас поймал на этом. Посмотрим, разберем.

— По каким причинам не играет Тему Пулккинен?

— Дали ему возможность подтянуть физическую форму. Скорее всего, что к следующей игре будет готов.