Гатиятулин объяснил отсутствие нападающего Пулккинена составе «Трактора» в матче с «Барысом»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).
— Равный матч. Игра в неравных составах решила исход. Было желание, контролировали игру, много действовали в позиционной атаке. Наверное, где-то не достаточно создавали помехи перед вратарем. Большинство бросков голкипер видел. Этого не хватило в атаке, чтобы забить.
— Складывается впечатление, что после четырехдневных пауз «Трактор» хуже играет.
— Соперник плотно играет в обороне, все время приходилось преодолевать. Если неправильно играем, то происходят потери, приходится возвращаться в оборону, затрачивая на это силы. Была скованность. Играли против прямого конкурента. Моменты были — должны были их реализовывать.
— Второй гол — это ошибка видеотренера?
— Приняли решение взять запрос. Не угадали.
— «Трактор» в этом сезоне не очень хорошо играет в овертаймах. С чем это связано?
— Заигрываемся. Игра идет три на три. Здесь важно как мы играем с шайбой и без нее. Хорошая контратака была, не смогли забрать подбор, соперник нас поймал на этом. Посмотрим, разберем.
— По каким причинам не играет Тему Пулккинен?
— Дали ему возможность подтянуть физическую форму. Скорее всего, что к следующей игре будет готов.
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Трактор – Барыс
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Северсталь – СКА
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