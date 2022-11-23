Гатиятулин: «Конечно, неприятно пропускать такой гол, но никакой деморализованности не было»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

— Играли с одним из лидеров чемпионата. Понимали, что у соперника хорошая атака. Сделали акцент на том, против кого сыграть. Получалось. В третьем периоде допустили позиционные ошибки, чем и воспользовался соперник. Хотел бы отметить нашу молодежь. Ребята здорово себя проявляют, хорошее движение, не боятся брать на себя игру. Сейчас есть перерыв, будет время восстановиться. В лазарете семь человек. Возможно, после этой паузы кто-то появится и уже будем думать по составу.

— Сегодня много моментов, но нет реализации.

— Акценты сделали, как лучше сыграть. Здорово действовали, хорошие моменты создавали, но подвела реализация. Здесь многое зависит от самого игрока, какое он решение принимает. Если бы использовали часть моментов, было бы легче.

— После пропущенной шайбы за мгновения на сирены показалось, что команда вышла на овертайм деморализованная.

— Конечно, неприятно пропускать такой гол, но никакой деморализованности не было. Повторюсь, что непростой график, нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Все полностью отдаются игре. Ошибка решила исход овертайма.

— В моменте, когда Алексей Бывальцев в овертайме потерял клюшку — это ошибка из-за волнения?

— Еще не смотрел эпизод. Посмотрим моменты, разберем, сделаем выводы.