Гатиятулин: «Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).
— Первый период начали робко. Дали много пространства сопернику. Не хватало уверенности и спортивной наглости. Добавили в движении и начали находить пути к воротам соперника, создавали моменты, но подвела реализация. По самоотдаче вопросов нет, по содержанию игры — есть вопросы. Будем разбираться.
— В каких компонентах «Трактору» надо добавить, чтобы попасть в плей-офф?
— В реализации. Моменты создаем, но не хватает точности в последнем пасе или в завершающем броске. Нужно верить в себя и в партнера, навязывать сопернику свой хоккей.
— Какое психологическое состояние у команды?
— Цена ошибки возрастает. Есть давление. Разговариваем с ребятами. Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать. Надо проявлять волю и характер, тогда будем выглядеть более уверенно.
— Удалось установить причину неудачной игры «Трактора» в регулярном чемпионате?
— В прессе писали многое, мы на это не обращали внимание. Были свои сложности, у нас ушли практически все лидеры команды. У нас молодые вратари. Мы потеряли свои очки, которые должны были брать. Это наложило отпечаток.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|4
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|5
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|20.02
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|20.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|20.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Металлург
|- : -
|20.02
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -