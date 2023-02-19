Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:19

Гатиятулин: «Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— Первый период начали робко. Дали много пространства сопернику. Не хватало уверенности и спортивной наглости. Добавили в движении и начали находить пути к воротам соперника, создавали моменты, но подвела реализация. По самоотдаче вопросов нет, по содержанию игры — есть вопросы. Будем разбираться.

— В каких компонентах «Трактору» надо добавить, чтобы попасть в плей-офф?

— В реализации. Моменты создаем, но не хватает точности в последнем пасе или в завершающем броске. Нужно верить в себя и в партнера, навязывать сопернику свой хоккей.

— Какое психологическое состояние у команды?

— Цена ошибки возрастает. Есть давление. Разговариваем с ребятами. Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать. Надо проявлять волю и характер, тогда будем выглядеть более уверенно.

— Удалось установить причину неудачной игры «Трактора» в регулярном чемпионате?

— В прессе писали многое, мы на это не обращали внимание. Были свои сложности, у нас ушли практически все лидеры команды. У нас молодые вратари. Мы потеряли свои очки, которые должны были брать. Это наложило отпечаток.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48666-22-23-ska-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК СКА
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
1
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» вновь победил «Амур», СКА выиграл у «Трактора» и другие матчи 19 февраля

Роман Ротенберг: «Попугаев старается и играет на команду. По самоотдаче к нему вопросов нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
5 Металлург 64 34 30 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 65 27 38 61
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
20.02 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
20.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
20.02 19:30
Спартак – Металлург
 - : -
20.02 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости