Гатиятулин: «Важно, что есть моменты. Не хватает чуть-чуть завершения»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).
— Заключительный матч домашней серии. Важно было сегодня взять два очка — эту задачу выполнили. Хорошо провели первый период, в перерыве поправили некоторые моменты, обратили внимание на то, что соперник действует на контратаках и нам важно было на них не попадать. Задачу выполнили, были небольшие ошибки при выходе из зоны, но Илья Проскуряков подчистил. Важная победа. Слова благодарности команде и болельщикам за поддержку.
— Что сказали ребятам после первого периода?
— Всегда в матчах против «Сибири» делаем акцент, что кто выигрывает середину площадки и «пятак», тот выигрывает игры. Защищали середину, не пускали соперника. Ошибки — они есть. Их разбираем и постараемся их минимизировать.
— Сегодня отличились три звена. Второе не забило и пропустило. Какие выводы можно сделать?
— Важно, что есть моменты. Не хватает чуть-чуть завершения. Никиту Тертышного где-то поддавливает отсутствие шайб. По игре — довольны их действиями.
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|29
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|12
|14
|28
|8
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|27
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|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|7.11
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|7.11
|19:00
|
Куньлунь – Сал. Юлаев
|- : -
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|19:00
|
Торпедо – Спартак
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|
ЦСКА – Локомотив
|- : -