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Сегодня, 17:56

Гатиятулин: «У нас игра в атаке — это максимальная свобода и творчество»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).

— Равная игра, были моменты у обеих команд. Здорово сыграли голкиперы. У нас отмечу игру спецбригад. На протяжении всего матча придерживались плана. В реализации надо быть еще чуть точнее и наглее.

— В третьем периоде «Трактор» нанес всего четыре броска. Старались удержать счет?

— Нет, мы не играли на удержание счета. Задача в хоккее — забить гол, чтобы победить. Дорожили шайбой, улучшали моменты, старались в позиционную атаку уйти. С этим связано небольшое количество бросков.

— Сегодня отсутствовал Сергей Телегин. В чем причина?

— У нас пополнился лазарет. У кого-то травма, кто-то приболел. Ждем их скорейшего возвращения.

— Ждать появления Антона Бурдасова в этой домашней серии?

— Хотелось бы. Все будет зависеть от восстановления.

— Что мешает Адаму Альмквисту раскрыть свой атакующий потенциал?

— Первое — то, что он не проходил с нами предсезонную подготовку. Приехал и получил травму. Нет стабильности в его игре. Наверное, не хватает уверенности, как и всей команде.

— Что делать с низкой результативностью «Трактора»?

— Работать, больше концентрации в завершении.

— Чего не хватает Никите Тертышному?

— Голов. Команда и Никита создают хорошие моменты, но завершения нам не хватает.

— Не думали дать нападающим больше свободы в атаке?

— У нас игра в атаке — это максимальная свобода и творчество. Каждый тренер приветствует обводку один в один, атаки сходу. Никаких рельсов и запрещенных действий. От обороны требуем играть как можно строже, исключить лишние потери. Местами есть ошибки.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46361-22-23-traktor-vs-metallurg-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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