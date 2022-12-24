Гатиятулин о дебюте Сошникова: «Игру, которую мы от него ждем, он показал»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4 ОТ).
— Системная команда, хорошо играет в обороне. Важно было не попадать на контратаки. Получалось. Местами создавали хорошие моменты, здорово двигались, отмечу нацеленность на ворота. Допустили ошибки, чем соперник воспользовался. Нахватали ненужных удалений. Игра в меньшинстве отнимает много сил, которых в концовке где-то не хватило.
— Как оцените игру Никиты Сошникова?
— Игру, которую мы от него ждем, он показал. Ни одной тренировки с командой не провел. Вчера вечером к нам присоединился, сегодня сразу попал в состав. Сыграл хорошо.
— Надолго Сергей Калинин задержится в третьем звене?
— Вынужденная перестановка. Петр Хохряков приболел и остался в Челябинске. Сергей имеет опыт игры в центре. Было принято решение, что он там сыграет. Просили партнеров сыграть с шайбой, чтобы не попадаться на контратаки. Наши требования они выполнили. Сейчас будем смотреть на самочувствие Пети. Если все хорошо, то присоединится к команде в Магнитогорске. Также посмотрим на состояние всех игроков и тогда примем решение по составу на следующий матч.
— Согласны ли вы, что Тему Пулккинен в равных составах не так заметен, как от него ожидали?
— Знаем его сильные стороны. Наши требования он выполняет. Мы с ним определенную работу проводим, он знает, что от него требуется.
— За счет чего собираетесь набирать очки, чтобы попасть в плей-офф?
— Мы идем шаг за шагом. Впереди матч в Магнитогорске. Сейчас мысли все о нем. Важно восстановиться.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Динамо М
|43
|24
|19
|55
|5
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|43
|18
|25
|44
|8
|Динамо Мн
|42
|17
|25
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|41
|5
|36
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|42
|28
|14
|60
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|42
|20
|22
|47
|8
|Барыс
|43
|19
|24
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|43
|16
|27
|38
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|24.12
|14:00
|
Барыс – Автомобилист
|5 : 4 Б
|24.12
|14:00
|
Динамо М – Трактор
|4 : 3 ОТ
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|24.12
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|24.12
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -