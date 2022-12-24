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Сегодня, 17:15

Гатиятулин о дебюте Сошникова: «Игру, которую мы от него ждем, он показал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4 ОТ).

— Системная команда, хорошо играет в обороне. Важно было не попадать на контратаки. Получалось. Местами создавали хорошие моменты, здорово двигались, отмечу нацеленность на ворота. Допустили ошибки, чем соперник воспользовался. Нахватали ненужных удалений. Игра в меньшинстве отнимает много сил, которых в концовке где-то не хватило.

— Как оцените игру Никиты Сошникова?

— Игру, которую мы от него ждем, он показал. Ни одной тренировки с командой не провел. Вчера вечером к нам присоединился, сегодня сразу попал в состав. Сыграл хорошо.

— Надолго Сергей Калинин задержится в третьем звене?

— Вынужденная перестановка. Петр Хохряков приболел и остался в Челябинске. Сергей имеет опыт игры в центре. Было принято решение, что он там сыграет. Просили партнеров сыграть с шайбой, чтобы не попадаться на контратаки. Наши требования они выполнили. Сейчас будем смотреть на самочувствие Пети. Если все хорошо, то присоединится к команде в Магнитогорске. Также посмотрим на состояние всех игроков и тогда примем решение по составу на следующий матч.

— Согласны ли вы, что Тему Пулккинен в равных составах не так заметен, как от него ожидали?

— Знаем его сильные стороны. Наши требования он выполняет. Мы с ним определенную работу проводим, он знает, что от него требуется.

— За счет чего собираетесь набирать очки, чтобы попасть в плей-офф?

— Мы идем шаг за шагом. Впереди матч в Магнитогорске. Сейчас мысли все о нем. Важно восстановиться.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47181-22-23-dinamo-moskva-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
2
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