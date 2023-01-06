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Сегодня, 18:14

Гатиятулин: «Будем доносить до ребят как еще более надежно действовать в конце матча»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3 Б).

— Перед каждым матчем стоит задача победить. Здорово, что сегодня эту задачу выполнили. Ребята молодцы. Хорошо провели первый и второй периоды. Знали, что у соперника хорошая атака, надо было исключить контратаки. Получалось. В третьем периоде играли по счету. Не было задания только оборонятся. В перерыве договорились больше владеть шайбой, не прижиматься к своим воротам. Получалось, но в концовке принимали неверные решения. Дали сопернику вернуться в игру. На буллитах здорово сыграли. Важные два очка.

— «Автомобилист» третий раз против «Трактора» делает камбэк. Это уже какая-то закономерность?

— Сами допускаем ошибки. Разбираем матчи, говорим, что важно сыграть правильно. Прижались к воротам, открыли возможность для поперечного паса и пропустили. Будем доносить до ребят как еще более надежно действовать в конце матча.

— Провальная концовка может быть связана с тренерскими ошибками?

— Всегда проигрывает тренер, выигрывает команда. Будем разбирать ошибки и постараемся в дальнейшем их не совершать.

— Много проигранных вбрасываний. Чем объясните?

— Возможно, усталость. В третьем периоде дважды играли в меньшинстве, нагрузка ложится на одних и тех же. Мы должны быстрее действовать на подборах. В этом элементе мы проигрываем.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47452-22-23-traktor-vs-avtomobilist-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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