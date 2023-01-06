Гатиятулин: «Будем доносить до ребят как еще более надежно действовать в конце матча»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3 Б).
— Перед каждым матчем стоит задача победить. Здорово, что сегодня эту задачу выполнили. Ребята молодцы. Хорошо провели первый и второй периоды. Знали, что у соперника хорошая атака, надо было исключить контратаки. Получалось. В третьем периоде играли по счету. Не было задания только оборонятся. В перерыве договорились больше владеть шайбой, не прижиматься к своим воротам. Получалось, но в концовке принимали неверные решения. Дали сопернику вернуться в игру. На буллитах здорово сыграли. Важные два очка.
— «Автомобилист» третий раз против «Трактора» делает камбэк. Это уже какая-то закономерность?
— Сами допускаем ошибки. Разбираем матчи, говорим, что важно сыграть правильно. Прижались к воротам, открыли возможность для поперечного паса и пропустили. Будем доносить до ребят как еще более надежно действовать в конце матча.
— Провальная концовка может быть связана с тренерскими ошибками?
— Всегда проигрывает тренер, выигрывает команда. Будем разбирать ошибки и постараемся в дальнейшем их не совершать.
— Много проигранных вбрасываний. Чем объясните?
— Возможно, усталость. В третьем периоде дважды играли в меньшинстве, нагрузка ложится на одних и тех же. Мы должны быстрее действовать на подборах. В этом элементе мы проигрываем.
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|3 : 2
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|5 : 1
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 3 Б
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -