Гатиятулин — о Тертышном: «Есть моменты по функциональной подготовке. Дали возможность отдохнуть и подработать»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:0).
— Сейчас в каждой игре важен результат. Рады победе. Непростой матч — четвертая игра через день. Вернулись с выезда, дали ребятам возможность восстановиться. Все равно где-то выглядели тяжеловато, не хватало движения. Тем не менее сыграли строго в обороне, дали минимум шансов сопернику, здорово подловили на контратаке, реализовали свой момент и победили.
— Четвертый «сухарь» в этом сезоне у Ильи Проскурякова. Как ему удается в 35 лет давать такой результат?
— Илья — опытный игрок, много лет в хоккее, знает, что нужно для подготовки, плюс Георгий Гелашвили с ним занимается. У него индивидуальный график, даем возможность восстановиться. Он держит себя в тонусе — это залог побед.
— Чем объясните отсутствие Никиты Тертышного?
— Есть моменты по функциональной подготовке. Дали возможность отдохнуть и подработать.
— Были мысли сегодня выпустить первым номером Алексея Мельничука?
— Мы провели тесты. Есть моменты по функциональной подготовке. Он готовится по индивидуальному графику. Будем смотреть, когда будет в форме. Знаем его уровень, но нужно подготовиться.
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