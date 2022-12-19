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Сегодня, 20:34

Гатиятулин: «Задача была победить — ее выполнили»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

— Сегодня задача была победить — ее выполнили. Хорошо провели первый период, немного нахватали ненужных удалений, но хорошо сыграли спецбригады. Второй период сыграли так, как просили от ребят. Где допускали ошибки, там подчистил Сергей Мыльников. Третий период сыграли по счёту. Хороший настрой, хорошая самоотдача, хорошая победа.

— Андрей Мартемьянов отметил сегодня самоотдачу игроков «Трактора». Пауза пошла на пользу?

— По самоотдаче во всех играх ни к кому из ребят не было претензий. Были моменты, связанные с игровой дисциплиной. В паузу дали возможность ребятам восстановиться, поработать над физической формой и тактикой. Сегодня было желание, соскучились по играм.

— В заявке не было Ильи Проскурякова, но появился Кирилл Устименко.

— Илья приболел. Кирилл уверенно играл в «Челмете». Мы всегда на связи с фарм-клубом. Возможно, еще несколько ребят в поездку возьмем. Кирилл сегодня был вторым номером. Дальше будем смотреть.

— Сегодня отсутствовал Сергей Телегин.

— Они только сегодня прилетели в Челябинск после игр за сборную. У него самочувствие неудовлетворительное, поэтому приняли решение играть сегодня без Сергея.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47086-22-23-traktor-vs-sibir-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Сибирь
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
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