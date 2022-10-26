Гатиятулин: «Мельничук начал, видно было волнение и огромное желание. Каких-то претензий к нему предъявлять нет смысла»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3).
— Непростой матч, интересный первый период. Во втором отрезке чуть подкорректировали, указали, чтобы ребята правильно играли в зоне атаки, исключив контратаки в нашу сторону. Они нас услышали. Сегодня здорово сыграли спецбригады. В итоге дожали, создали момент, забили и победили. Важно было сегодня победить. Рады победе. Команде слова благодарности за игру. Большое спасибо и нашим болельщикам, которые здорово поддерживают.
— Чем был обусловлен выбор Алексея Мельничука как стартового голкипера?
— Был план, что прошлый матч играл Илья, а этот — Алексей. Он начал, видно было волнение и огромное желание. Каких-то претензий к нему предъявлять нет смысла. Неправильно сыграли в обороне, пропустили две контратаки, соперник этим воспользовался. Алексей в хорошей физической форме, с огромным желанием играть. Будем думать кто сыграет в следующем матче.
— Сергей Шумаков забросил первую шайбу в сезоне. Насколько довольны его состоянием и его игрой?
— Понятно, что он без предсезонки. Непросто не только ему, у нас и Адам Альмквист пока не вышел на свой уровень. Они набирают через игры, тренировки. Сергей от игры к игре прибавляет. Он рад, что забил сегодня, и мы рады. Тем более, что гол оказался победным. Готовимся к следующим матчам.
— Насколько вы довольны Альмквистом и Пулккиненом?
— По Альмквисту сказал выше — он без предсезонки, ему непросто, тем более с таким графиком. Адам временами выдает матчи на своем уровне, временами где-то не хватает. Знаем, что игрок высокого уровня, через игры наберет форму и будет стабильно выглядеть. Тему один из лучших наших бомбардиров, здесь никаких вопросов нет.
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