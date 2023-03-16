Ларионов — о поражении от СКА: «Мы играли в хороший хоккей, но против хорошей команды»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.
«К сожалению, было мало забитых голов, но они были хорошие, — приводит пресс-служба лиги слова Ларионова. — Когда имеешь массу моментов, но проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент на том, что это первая игра второго раунда. По качеству игры и исполнению вопросов к ребятам нет. Мы можем играть лучше, и хоккеисты об этом знают. Что касается попыток Владислава Фирстова забить лакросс-гол в овертайме, то мы не можем ограничивать ребят, которые выросли на этих трюках. Он был близок к тому, чтобы забить гол. Надеюсь, что в следующих играх ему повезет. Не стал бы говорить, что «Торпедо» само себе проиграло матч. Слишком громкое заявление. Мы играли в хороший хоккей, но против хорошей команды. Надо как можно скорее забыть этот матч и готовиться к следующему».
Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.
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|105
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|68
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|25
|94
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|27
|92
|4
|Торпедо
|68
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|5
|Динамо М
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|Витязь
|68
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|34
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|1
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|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
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|86
|3
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|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.03
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -