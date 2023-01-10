Ларионов — о поражении от «Северстали»: «Сложная игра была»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложная игра была, но она решилась к счастью болельщиков местной команды в их пользу. Наши ребята тоже заслуживают поздравлений, потому что сыграли хороший, трудный матч, и они идут постоянно. Мы уезжаем с очком, хотелось бы два, но это хоккей, который порой дает непредсказуемые результаты. Сейчас важно как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к следующим поединкам», — цитирует пресс-служба КХЛ Ларионова.

«Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков. «Северсталь» располагается на 8-й строчке с 51 очком.