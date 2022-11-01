Ларионов: «Мы рады закончить выездную серию победой»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Благодарю соперника за хороший матч. Они держали в напряжении нас до конца, вполне могли сравнять и перевести в овертайм. Но в этот вечер нам повезло больше. Мы рады закончить выездную серию победой. Сегодня сказали ребятам — начать игру в быстром темпе, ошеломить соперника, забросить быструю шайбу. В целом же игра была на то, чтобы мы владели инициативой, шайбой на протяжении всех периодов», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко. «Витязь» расположился на 6-й позиции (28 очков).