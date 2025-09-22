Главный тренер «Торпедо» Исаков о поражении от «Шанхая»: «Жаль, что гол случился в наши ворота»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Шанхай Дрэгонс» (0:1 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда из Нижнего Новгорода проиграла впервые в сезоне-2025/26. До этого она выиграла шесть матчей подряд.

«Пропущенная шайба — игровой эпизод. На льду что угодно может произойти. Такие голы тоже случаются. Жаль, что случился он в наши ворота. Было большое количество единоборств, стыков. Мы говорили об этом перед игрой — предупреждали, что нас ждет североамериканский хоккей с обилием борьбы. Поэтому сразу хотели обозначить, что к такой игре готовы. Хоккеисты обеих команд демонстрировали заряженность на результат, что готовы оставить много сил на льду ради победы. Но, наверное, соперники сегодня больше хотели», — приводит официальный сайт КХЛ слова Исакова.

«Торпедо» возглавляет таблицу Западной конференции с 13 очками в 7 матчах. Команда проведет следующую игру 24 сентября против минского «Динамо».