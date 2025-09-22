Главный тренер «Торпедо» Исаков о поражении от «Шанхая»: «Жаль, что гол случился в наши ворота»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Шанхай Дрэгонс» (0:1 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Команда из Нижнего Новгорода проиграла впервые в сезоне-2025/26. До этого она выиграла шесть матчей подряд.
«Пропущенная шайба — игровой эпизод. На льду что угодно может произойти. Такие голы тоже случаются. Жаль, что случился он в наши ворота. Было большое количество единоборств, стыков. Мы говорили об этом перед игрой — предупреждали, что нас ждет североамериканский хоккей с обилием борьбы. Поэтому сразу хотели обозначить, что к такой игре готовы. Хоккеисты обеих команд демонстрировали заряженность на результат, что готовы оставить много сил на льду ради победы. Но, наверное, соперники сегодня больше хотели», — приводит официальный сайт КХЛ слова Исакова.
«Торпедо» возглавляет таблицу Западной конференции с 13 очками в 7 матчах. Команда проведет следующую игру 24 сентября против минского «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - ЦСКА
2 - 0
|2 - 0
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|10.04
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|3 : 2
|10.04
|19:30
|Локомотив – Салават Юлаев
|2 : 0