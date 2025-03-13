Ларионов: «Мы ставим на большинство наиболее опытных игроков. К сожалению, это не работает»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о проблеме команды при игре в большинстве.

«Мы ставим на большинство наиболее опытных и мастеровитых игроков. К сожалению, это не работает, я сказал перед началом второго периода, когда мы могли взять игру в свои руки. Это не сработало, мы внесем коррективы, вернется группа игроков, которая давно не играла из-за травм. Есть время в концовке сезона, чтобы посмотреть, как мы можем изменить это, упростить», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

В четверг, 13 марта, «Торпедо» на выезде уступило «Автомобилисту» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:2). Нижегородцы с 70 очками располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.