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Сегодня, 21:56

Ларионов: «После первого гола стало понятно, что «пар пошел»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

«Команда сделала хороший подарок болельщикам накануне большого святого праздника. «Спартак» непростая команда, которая может доставить неприятности. Мы испытали это в предыдущих матчах сезона.

Несмотря на серию поражений, считаю, что Игорь Гришин проводит хорошую работу с командой. Мы предупредили ребят, что «Спартак» сейчас другая команда, чем при Борисе Миронове. Не лучше, не хуже, а другая.

Умышленно дали тройке Белевича выйти на стартовое вбрасывание. Но задумка не совсем сработала. Дали «Спартаку» немного похозяйничать в нашей зоне, но потом сумели перевести игру в зону соперника. А после первого гола стало понятно, что «пар пошел». И пошла игра, которая доставила удовольствие и болельщикам и тренерам. Потому что в некоторых моментах, игра смотрелась феноменальна. В плане творчества, в плане игровой модели, командной игры. Это то, что мы хотим видеть чаще и больше.

Приняли решение сегодня, дать возможность Василию Атанасову почувствовать игру, а Сергею Гончаруку добавить остроты для Андрея Белевича, который много работает в обороне, но в атаке его потенциал не был раскрыт. Сегодня он забил два шикарных гола. Подсказал ему одну маленькую деталь по ходу матча. Когда ты играешь в звене с двумя быстрыми крайними нападающими и у тебя есть пространство в средней зоне, то не надо форсировать ситуацию с передачей. Сказал ему, что решение с пасом надо принимать чуть позже, на грани риска. Когда уже, казалось бы, момент ушел. Это игра классного центрального, когда при входе в зону, затягивая с передачей, стягиваешь на себя двух защитников и сбрасываешь передачу направо или налево.

Всегда есть возможность сделать что-то лучше. И если есть люди, способные привнести новизну в игру пятерки, почему бы и нет. Это дает место для маневра в сложных матчах, когда сопернику придется искать ключи, чтобы остановить тройку Кручинина, а теперь еще и тройку Летунова. А может быть уже и тройку Белевича. Важно, чтобы были козыри, позволяющие ставить задачи перед соперником», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/06/507893.html
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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5 Динамо М 47 27 20 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
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1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сал. Юлаев 47 25 22 59
5 Сибирь 48 28 20 59
6 Адмирал 47 25 22 55
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