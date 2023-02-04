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Сегодня, 21:12

Ларионов: «Невольно возникает ощущение, что проигрыш — не такая большая проблема»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).

«Мы посвящаем победу Владимиру Астафьеву, игроку, чей стяг сегодня был поднят под своды ледового дворца. Игроку-рекордсмену по количеству проведенных сезонов в «Торпедо». Всегда непросто играть после таких церемоний. Возможно, именно поэтому начало было не самое активное. Но концовка получилась яркая.

Мы понимали, что для минского «Динамо» сейчас каждый матч как седьмой матч плей-офф. Выиграли сложный матч. Александр Дарьин получил шлем лучшего игрока команды в раздевалке, но сегодня трудно назвать героев. Он начал очень ярко, и это придало ему уверенности на весь матч. Мы рады, что одного хлопца мы вернули в состав. Ждем остальных в ближайшее время.

Для многих наших хоккеистов попадание в плей-офф за десять туров до конца чемпионата что-то новое. Поэтому невольно возникает ощущение, выходя на матч и зная соперника, что проигрыш — не такая большая проблема. С этим связано, что была какая-то психологическая успокоенность команды. И, конечно, есть усталость, которая накопилась за эти шесть матчей. Но, какими бы уставшими мы не были, надо полностью отдавать себя игре, на которую болельщики пришли поддерживать команду», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/04/509410.html
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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