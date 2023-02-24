Ларионов: «Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).
«Что тревожит перед плей-офф? Скажу честно: меня ничего не беспокоит. Мне показалось, что мы должны были в первом периоде повести 3:0. По игре, по стилю мы провели хороший матч.
Мы не можем требовать многих вещей от людей, которые выходят после травм, после болезней, поэтому здесь им важно вернуться в этот игровой ритм, получить те километры, которые они не накатали. В этом плане все идет к тому, что ребята будут полностью здоровы и будут играть в тот хоккей, к которому вы все привыкли.
Хорошая команда не проигрывает подряд много матчей. Мы об этом говорили весь чемпионат — что не можем ссылаться на усталость, на нагрузки, на травмы. Ребята делают все, что можно, в любом составе", — приводит слова тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|66
|9
|57
|28
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|1 : 3
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|4 : 3 ОТ
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 5
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -