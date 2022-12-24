Ларионов: «Не видим, кто может усилить нашу команду, но можно сказать, что и не ищем»

Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 ОТ).

«Понимали, что сегодня для Андрея Тихомирова будет особенный матч, и он провел его ярко. Дал «Нефтехимику» шанс спасти игру. Но в овертайме мы оказались удачливее. Мы были очень недовольны тем, что в первом периоде мы нанесли всего пять бросков. Это впервые в сезоне. Но продолжили делать свое дело. И ментальность игроков, и командный дух помогли нам не только выстоять в меньшинстве, но и забросить шайбу.

Сегодня неплохо играли в позиционной атаке. Однако, игра по периметру красиво смотрится для болельщиков, но должна завершаться броском. Идет контроль шайбы, но необходимо обострять. Мы никак не могли довести шайбу до ворот. Сейчас многие играют в своей зоне очень глубоко и линия броска, как правило, закрыта. Здесь нужно исполнительное мастерство хоккеиста, чтобы нанести быстрый бросок. Поэтому мы можем быть довольны победой, но видим, где можно улучшить игру.

Марку Марину дали небольшую паузу, а Игорь Ларионов-младший выбыл на 10-14 дней. По поводу новых игроков, можно сказать, что не видим, кто может усилить нашу команду, но можно сказать, что и не ищем. Мы не сторонники брать кого попало», — приводит слова тренера сайт КХЛ.