Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

26 декабря, 23:06

Ларионов — о матче с «Куньлунем»: «По счету, вроде бы, большое преимущество, но это была непростая игра»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:3).

«Хочется поздравить ребят с победой. По счету 7:3, вроде бы, большое преимущество, но это была непростая игра. Она несла в себе небольшую интригу. Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует. «Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице Запада, набрав 57 очков в 43 матчах. 28 декабря клуб из Нижнего Новгорода сыграет с минским «Динамо». Начало игры — в 19.10 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/author/466904/
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
В Краснодаре автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Динамо» Скоренов поделился эмоциями после победы над ЦСКА

Артем Сергеев о матче с «Динамо»: «Народ пришел, это праздник хоккея, отличная атмосфера»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
27.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости