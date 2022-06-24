Ларионов поддержал решение КХЛ об увеличении количества матчей в регулярном чемпионате

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов поддержал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) об увеличении количества матчей в регулярном чемпионате.

В четверг, 23 июня, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения сезона-2022/23. Новый сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве. Планируется, что команды проведут по 68 игр в регулярном чемпионате, который продлится до 26 февраля 2023 года.

«Я всегда за большее количество игр, — приводит слова Ларионова ТАСС. — Я привык к тому, что зарплату хоккеистам платят за матчи, а не за тренировки».