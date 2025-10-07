Исаков о конце игры с «Металлургом»: «Если кодекс не соблюдается, то происходят такие вещи»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал матч с «Металлургом» в FONBET чемпионате КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Магнитки». В третьем периоде у «Торпедо» было 16 минут штрафа, в последние две минуты обоюдные наказания получили по два хоккеиста из обеих команд.

После матча между Исаковым и главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным произошел конфликт в подтрибунном помещении, который попал в трансляцию.

«Закрыли эту страницу для себя. Разные бывают периоды. Мы прекрасно знаем, что нужно сделать к следующей игре. После первого периода посовещались и решили встряхнуть команду, заменив вратаря. Задавали игрокам в первом перерыве вопрос, почему они вышли сонными на матч. Потом вроде начали просыпаться. По концовке матча — есть определенные правила, кодекс игры, если он не соблюдается, то происходят такие вещи», — приводит пресс-служба КХЛ слова Исакова.

Следующий матч регулярного чемпионата для обеих команд — очная игра в пятницу, 10 октября, в Магнитогорске.