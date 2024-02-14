Жамнов о поражении «Спартака» от «Северстали»: «Ребята старались, но не все получалось»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра, соперника поздравляю с победой, — сказал Жамнов. — Ребята старались, но не все получалось. Страдала концовка, конечно. Забей свои моменты, игра бы сложилась по-другому.
— Какой матч выездной серии был самым сложным для команды?
— Все матчи были сложные. Выделять какой-то не имеет смысла, со всеми было непросто.
— С кем предпочтительнее сыграть в плей-офф?
— Выбирать соперника неправильно. Мы готовимся к плей-офф во всеоружии. У нас сейчас другая задача, чтобы все ребята выздоровели и вернулись в строй.
«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 84 очками в 64 матчах.
(Евгений Туркулец)
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