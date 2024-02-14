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Сегодня, 22:21

Жамнов о поражении «Спартака» от «Северстали»: «Ребята старались, но не все получалось»

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра, соперника поздравляю с победой, — сказал Жамнов. — Ребята старались, но не все получалось. Страдала концовка, конечно. Забей свои моменты, игра бы сложилась по-другому.

— Какой матч выездной серии был самым сложным для команды?

— Все матчи были сложные. Выделять какой-то не имеет смысла, со всеми было непросто.

— С кем предпочтительнее сыграть в плей-офф?

— Выбирать соперника неправильно. Мы готовимся к плей-офф во всеоружии. У нас сейчас другая задача, чтобы все ребята выздоровели и вернулись в строй.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 84 очками в 64 матчах.

(Евгений Туркулец)

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Сочи 63 21 42 49
10 Куньлунь РС 62 21 41 48
11 Витязь 63 19 44 45
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14.02 12:00
Амур – Трактор
 4 : 2
14.02 12:30
Адмирал – Барыс
 2 : 3
14.02 19:00
Северсталь – Спартак
 4 : 2
14.02 19:30
Сочи – Торпедо
 3 : 2
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