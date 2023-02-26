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Главный тренер «Спартака» Заварухин: «Оценку нашей игре будет давать руководство»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Заварухин после заключительного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:4) подвел первые итоги сезона. Красно-белые не попали в плей-офф впервые с 2017 года.

— Настраивались на хорошую игру, что-то получилось, что-то нет. Ребята старались. Дали сыграть молодым игрокам, кто-то себя проявил хорошо, — сказал Заварухин.

— Можете ли вы подвести небольшой итог сезона? Что не получилось? Когда произошло то изменение, которое повлекло за собой такой результат?

— Сейчас тяжело ответить на такой сложный вопрос. Надо сесть, подумать. Даты, которая все обрубила — нет. Пока не знаю даже, что ответить.

— Понятно, что отвечать на эти вопросы не вам, а руководству. Но тем не менее, есть ли у вас мысли по причинам этого провала?

— Знаете, есть мысли, но хотелось бы, чтобы они остались внутри команды, коллектива. Вопрос задан правильно, но оценку нашей игры и состояния делает руководство.

— Может быть что-то скажете болельщикам?

— Болельщиков мы разочаровали, сезон у нас провальный. Бились до последнего, но какие-то моменты были упущены по ходу сезона. Оценку будет делать руководство клуба. Я не могу сейчас делать оценку за весь сезон.

— Было что-то позитивное в сезоне все-таки?

— Много заиграно молодых ребят. Ребята понюхали порох, что такое КХЛ. Только от их работы будет зависеть, попадут ли они дальше на следующий год в команду или нет.

— С какими чувствами вы вчера смотрели игру минского «Динамо»?

— Результат нас не устроил, мы все смотрели, переживали. Мы сами виноваты, что довели до такой ситуации: тренеры, и хоккеисты — все виноваты.

— Есть ли понимание вашей роли в команде дальше?

— Пока такой информации нет, мне никто ничего не говорил. Дальше продолжаем работать, у ребят есть действующие контракты.

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