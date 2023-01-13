Главный тренер «Спартака» уверен, что команда попадет в плей-офф

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин в интервью «СЭ» оценил шансы команды на попадание в плей-офф.

— Вы уверены, что команда попадет в плей-офф?

— Да.

— Потому что верите, что этот хоккей рано или поздно принесет результат или потому что календарь хороший?

— Если честно, я даже не знаю, с кем мы играем через 3-4 матча. Я думаю, что такой хоккей должен приносить плоды. Когда нам удается, мы забиваем больше трех голов, и к нам приходит победа — мы к этому стремимся. Хотим больше забивать, но и не пропускать много, естественно. Больший акцент именно на этот хоккей, надеюсь, что мы за счет него сможем побеждать.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 50 матчах.