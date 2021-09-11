Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу в матче с «Барысом»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Хорошая игра была все 60 минут. Хотелось бы поздравить ребят, болельщиков «Спартака» с победой. По игре могу сказать, что начали неплохо, выполняли установку на игру. Во втором периоде соперник пытался перехватить инициативу. Где-то у них даже получилось это сделать, было несколько смен таких «валидольных». Но потом парни взяли себя в руки и довели счет до победного», — цитирует Миронова официальный сайт «Барыса».

По два очка в составе победителей набрали Александр Никишин (1+1), Александр Хохлачев (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Аркадий Шестаков.