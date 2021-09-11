Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу в матче с «Барысом»

19:13
Теги:

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Хорошая игра была все 60 минут. Хотелось бы поздравить ребят, болельщиков «Спартака» с победой. По игре могу сказать, что начали неплохо, выполняли установку на игру. Во втором периоде соперник пытался перехватить инициативу. Где-то у них даже получилось это сделать, было несколько смен таких «валидольных». Но потом парни взяли себя в руки и довели счет до победного», — цитирует Миронова официальный сайт «Барыса».

По два очка в составе победителей набрали Александр Никишин (1+1), Александр Хохлачев (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Аркадий Шестаков.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-barys-spartak-press-konferenciya/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: все голы матча
Россия вырвала победу в третьем сете и вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Украины
Россия — лучшая в пляжном футболе, но после чемпионата мира рискует остаться без финала Евролиги
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 11 сентября
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд