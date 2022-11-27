Гришин: «Я не боюсь доверять молодым игрокам, им надо давать эту возможность»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Трактором» (5:3) в матче КХЛ.

«Вышли две команды играть, показали очень интересный и зрелищный хоккей. Огромное количество моментов, много бросков, зрителям нравится. Такой хоккей и должен быть. Мы забили больше, поэтому и победили. Не боюсь доверять молодым? Как видите, нет. Я рад за всю команду, особенно за молодых ребят, которые забросили свои первые шайбы в КХЛ.

Для Даниэля Усманова это только третья игра, Никита Сусуев сыграл чуть больше, но у него было мало игрового времени. У Алексея Егорова тоже первая шайба. Я очень рад за них, и что команда их так поддерживает. Они чувствуют себя комфортно и забивают голы. А что бояться? Ребята хорошие, умеют играть, и молодым надо давать эту возможность. И они будут показывать хороший хоккей», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

«Спартак» продлил победную серию до четырех матчей. Команда занимает шестое место на Западе с 41 очков в 37 играх.