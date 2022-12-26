Гришин: «Заслуженная победа «Локомотива», очень организованная команда и всегда тяжело против них играть»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).
«Заслуженная победа «Локомотива», очень организованная команда и всегда тяжело против них играть. Сегодня нам тоже не удалось показать в атаке то, что мы тренируем — соперник строго играет в обороне и атакует очень остро.
Для того, чтобы преодолевать эту оборону мало контролировать шайбу по периметру — надо рисковать, стараться обыгрывать. К сожалению, сегодня у нас этого не получилось — вроде бы провели большое время в зоне атаки, но много моментов мы создать не смогли», — приводит слова тренера сайт красно-белых.
«Локомотив» с 62 очками в 44 встречах занимает второе место в таблице Западной конференции, «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 46 очками идет шестым.
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|1
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|73
|2
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|44
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|16
|62
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|ЦСКА
|42
|26
|16
|57
|4
|Торпедо
|43
|27
|16
|57
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|44
|20
|24
|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Динамо Мн
|44
|17
|27
|42
|9
|Северсталь
|43
|16
|27
|42
|10
|Куньлунь
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|16
|29
|36
|11
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|42
|5
|37
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|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
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|15
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
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|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|43
|25
|18
|54
|5
|Сал. Юлаев
|43
|23
|20
|54
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|44
|19
|25
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
|27.12
|12:00
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Амур – Адмирал
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