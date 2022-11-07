Борис Миронов: «Из игры в игру делаем детские ошибки, которые приводят к отрицательному результату»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).
«Из игры в игру делаем детские ошибки, которые приводят к отрицательному результату — стараемся это искоренить, но пока не получается. Нельзя сказать, что ребята не стараются, были моменты — опять подводит реализация: три раза «два в один», два раза «один в ноль»... Не забиваем, поэтому получаем такой результат. Есть над чем работать — будем работать, не покладая рук и готовиться дальше. До этого, было четыре проигрыша — поэтому, здесь и «психология» играет роль, надо эту «черную полосу» как-то переломить. Игроки пытаются, стараются — может быть, даже стараются слишком много, а надо играть «от простого», просто и надежно.
Отмена выходного нам помогла — это нисколько не сказывается на усталости, тренировка была чисто тактико-техническая для улучшения игры в средней зоне и в обороне, она никак особо не влияла на физическую форму. Состав у нас был, в принципе, оптимальный — все, что есть. Мы работаем над своей игрой в большинстве, уделяем этому время, но пока другого нет — ребята стараются, моменты есть, но шайба в ворота пока не идет.
Я бы не назвал хоккей «Торпедо» «советским» — он более агрессивный, прессинг по всей площадке, активное давление в нашей и своей «зоне». Ребят предупреждали — знаем, как играет «Торпедо», конечно, нужно принимать решения еще до принятия шайбы, видеть кому продлить и что с ней сделать. Да, чуть другой хоккей — играют не как все, есть команды более системные, с игрой в «откат», с давлением, но «Торпедо» выбрало такой стиль игры и это ничуть им не мешает», — цитирует тренера сайт москвичей.
Московская команда потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -