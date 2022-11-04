Миронов — о поражении от «Куньлуня»: «Обидно проигрывать такие игры — первые два периода играли хорошо»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:3).

«Обидно проигрывать такие игры — первые два периода играли хорошо. Да, создали много моментов, но не забили достаточно — тем самым дали сопернику почувствовать, что они могут вернуться в игру. Третий период полностью провалили: соперник создал пару голевых моментов и воспользовался, сделав счет на табло таким. Будем работать, работать и еще раз работать.

Завтра был запланирован выходной, который мы после сегодняшней игры отменили. Будем работать дальше — улучшать нашу результативность, потому что создаем много моментов, а забить пока не можем. Поэтому, остается только работать», — приводит слова тренера сайт красно-белых.