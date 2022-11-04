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Сегодня, 17:03

Миронов — о поражении от «Куньлуня»: «Обидно проигрывать такие игры — первые два периода играли хорошо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:3).

«Обидно проигрывать такие игры — первые два периода играли хорошо. Да, создали много моментов, но не забили достаточно — тем самым дали сопернику почувствовать, что они могут вернуться в игру. Третий период полностью провалили: соперник создал пару голевых моментов и воспользовался, сделав счет на табло таким. Будем работать, работать и еще раз работать.

Завтра был запланирован выходной, который мы после сегодняшней игры отменили. Будем работать дальше — улучшать нашу результативность, потому что создаем много моментов, а забить пока не можем. Поэтому, остается только работать», — приводит слова тренера сайт красно-белых.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/zakoldovannyy-kunlun/
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
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