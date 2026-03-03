Жамнов вернется на скамейку к заключительным матчам FONBET чемпионата КХЛ-2025/26

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов проходит восстановление после операции, сообщила пресс-служба красно-белых.

«Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проведет 18 марта против ЦСКА и 20 марта — против «Нефтехимика».

«Спартак» набрал 70 очков в 61 мачте и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ.

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