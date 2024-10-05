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Сегодня, 22:55

Жамнов — о поражении «Спартака»: «С такими командами, как «Металлург», надо всегда играть дисциплинировано»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на поражение от «Металлурга» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:5).

«Ребята — молодцы, играли до конца. Есть моменты, над которыми надо поработать. Вернулись в игру, сравняли счет, но потом опять ошибки нас подвели. Но с такими командами, как «Магнитка», надо всегда играть дисциплинировано. Потому что у них есть мастера, которые используют свои моменты. Так что, сегодня исход матча зависел от нашей игры», — приводит пресс-служба красно-белых слова Жамнова.

«Спартак» набрал 18 очков за 12 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. 10 октября московская команда на своем льду примет «Салават Юлаев». Игра начнется в 19.30 по местному времени.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо Мн 10 6 4 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Сибирь 12 7 5 14
5 Нефтехимик 12 5 7 13
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
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Авангард – Барыс
 4 : 0
5.10 14:30
Лада – Адмирал
 1 : 0 Б
5.10 15:00
Автомобилист – Сибирь
 0 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Трактор
 0 : 4
5.10 17:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 5
5.10 17:00
Северсталь – СКА
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