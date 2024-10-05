Жамнов — о поражении «Спартака»: «С такими командами, как «Металлург», надо всегда играть дисциплинировано»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на поражение от «Металлурга» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:5).
«Ребята — молодцы, играли до конца. Есть моменты, над которыми надо поработать. Вернулись в игру, сравняли счет, но потом опять ошибки нас подвели. Но с такими командами, как «Магнитка», надо всегда играть дисциплинировано. Потому что у них есть мастера, которые используют свои моменты. Так что, сегодня исход матча зависел от нашей игры», — приводит пресс-служба красно-белых слова Жамнова.
«Спартак» набрал 18 очков за 12 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. 10 октября московская команда на своем льду примет «Салават Юлаев». Игра начнется в 19.30 по местному времени.
Источник: Официальный сайт «Спартака»
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Лада – Адмирал
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Спартак – Металлург Мг
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|5.10
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