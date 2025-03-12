Жамнов — о матче «Спартака» с «Ладой»: «Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру команды в матче против «Лады» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа. Почему не удалось довести до сухой победы? Дисциплина, удаления. Потеряли концентрацию в концовке, начали придумывать то, что мы не просим делать. Не боялись ли выпускать молодого вратаря? Нет, наоборот, проверили в стрессовой ситуации (улыбается). Все нормально. Это было запланировано», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Спартак» набрал 81 очко в 64 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. 16 марта красно-белые примут на своем льду «Северсталь». Начало матча — в 16.00 по московскому времени.