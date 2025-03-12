Хоккей
12 марта, 23:17

Жамнов — о матче «Спартака» с «Ладой»: «Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру команды в матче против «Лады» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа. Почему не удалось довести до сухой победы? Дисциплина, удаления. Потеряли концентрацию в концовке, начали придумывать то, что мы не просим делать. Не боялись ли выпускать молодого вратаря? Нет, наоборот, проверили в стрессовой ситуации (улыбается). Все нормально. Это было запланировано», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Спартак» набрал 81 очко в 64 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. 16 марта красно-белые примут на своем льду «Северсталь». Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Популярное видео
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
