18 ноября, 23:26

Жамнов заявил, что «Спартаку» не хватает уверенности

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

Встреча прошла во вторник на «ВТБ Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 4:2.

«Пока нам не забили первый гол, мы делали правильные вещи, а потом появилась нервозность. Наверное, не хватает нам уверенности. Не скажу, что динамовцы добавили, скорее мы стали делать то, что не надо было», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

«Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч московская команда проведет на выезде 20 ноября против «Торпедо».

Источник: Официальный сайт КХЛ
