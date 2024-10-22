Зубов: «Сочи» наработал на балл, но всегда хочется большего»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«На балл наработали, но, конечно, всегда хочется большего. Серия буллитов — это, в первую очередь, везение. Сегодня нам не повезло», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».