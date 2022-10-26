Сергей Светлов: «В нашей ситуации не нужно смотреть в таблицу. Нужно начать с чистого листа»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал, как планирует работать с новой командой.
— Сколько вам потребуется времени, чтобы оценить возможности каждого игрока?
— Время, конечно, нужно. У всех будет шанс проявить себя. Кто-то с первой тренировки раскрывается, кому-то требуется больше времени. Но я быстро смогу понять, кто и что из себя представляет.
— Невозможно совсем не смотреть в турнирную таблицу, где отставание «Сочи» от восьмого места уже очень велико.
— Я думаю, что в нашей ситуации не нужно смотреть в таблицу. Нужно начать с чистого листа. Нам сейчас важно играть на победу. В каждом матче. В таблицу будем позже смотреть.
— Как вы относитесь к тому, что в журналисты вас часто называют «пожарным»?
— Спокойно отношусь. Мне, действительно, довелось работать с командами, которые по ходу сезона отказывались в трудном турнирном положении. Понятно, что руководство таких клубов хочет изменить положение дел. Вот несколько таких случаев в моей тренерской карьере было.
— Тяжело приходить в команду в середине сезона?
— Нелегко. Ты ограничен во времени. Игры идут одна за другой. Но что делать? Будем перестраиваться в процессе. Нам крайне важно сейчас, чтобы ребята поверили в себя.
— Вы пришли в команду в тот момент, когда ее ждет очень непростой календарь — «Трактор», ЦСКА, СКА.
— Нам важно отталкиваться от своей игры, поверить в себя, бороться за каждый метр, за каждую шайбу. Будем расти — будет и результат.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|22
|20
|2
|41
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Северсталь
|23
|9
|14
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|22
|15
|7
|33
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|21
|9
|12
|22
|8
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|9
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|10
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|26.10
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|26.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|26.10
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|26.10
|19:30
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|26.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
|26.10
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -