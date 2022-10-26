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Сегодня, 16:10

Сергей Светлов: «В нашей ситуации не нужно смотреть в таблицу. Нужно начать с чистого листа»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал, как планирует работать с новой командой.

— Сколько вам потребуется времени, чтобы оценить возможности каждого игрока?

— Время, конечно, нужно. У всех будет шанс проявить себя. Кто-то с первой тренировки раскрывается, кому-то требуется больше времени. Но я быстро смогу понять, кто и что из себя представляет.

— Невозможно совсем не смотреть в турнирную таблицу, где отставание «Сочи» от восьмого места уже очень велико.

— Я думаю, что в нашей ситуации не нужно смотреть в таблицу. Нужно начать с чистого листа. Нам сейчас важно играть на победу. В каждом матче. В таблицу будем позже смотреть.

— Как вы относитесь к тому, что в журналисты вас часто называют «пожарным»?

— Спокойно отношусь. Мне, действительно, довелось работать с командами, которые по ходу сезона отказывались в трудном турнирном положении. Понятно, что руководство таких клубов хочет изменить положение дел. Вот несколько таких случаев в моей тренерской карьере было.

— Тяжело приходить в команду в середине сезона?

— Нелегко. Ты ограничен во времени. Игры идут одна за другой. Но что делать? Будем перестраиваться в процессе. Нам крайне важно сейчас, чтобы ребята поверили в себя.

— Вы пришли в команду в тот момент, когда ее ждет очень непростой календарь — «Трактор», ЦСКА, СКА.

— Нам важно отталкиваться от своей игры, поверить в себя, бороться за каждый метр, за каждую шайбу. Будем расти — будет и результат.

Источник: https://www.hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-vazhno-chtoby-rebyata-poverili-v-sebya/
ХК Сочи
Сергей Светлов
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