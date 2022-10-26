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Сегодня, 22:50

Сергей Светлов: «Мы тренеры-профессионалы всегда ждем назначения. Очень приятно вернуться в хоккейную атмосферу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4).

— Игра была напряженной, интересной. Видно, что ребята сегодня старались. Хочу им сказать слова благодарности. Работали от первой до последней минуты. Важным компонентом игры сегодня стал второй период. К сожалению, нахватали удалений, ребята подустали, соперник получил инициативу в матче. В третьем периоде пропустили курьезный гол. Самим забить не получилось. В целом — хорошая самоотдача, претензий ни к кому нет. Будем дальше работать.

— Как оцените дебют Михаила Бердина?

— Я приехал, поговорил с тренерами по вратарям. Максим Третьяк немного подсел, подустал. Очень большая у него была нагрузка. Сегодня была обычная ротация. Дебют — нормальный. Не без ошибок. Противнику чуть больше повезло.

— Какое физическое состояние у команды?

— Сложно сказать. В третьем периоде нам немного не хватило. Удаления сыграли свою роль. Я поговорил с врачами, мы послезавтра проведем тестирование. В ближайшее время получим информацию в каком состоянии находится команда. От этого будем строить нашу дальнейшую программу.

— Какие впечатления после вашего возвращения?

— Хорошие впечатления. Мы тренеры-профессионалы всегда ждем назначения. Очень приятно вернуться в хоккейную атмосферу. Получил удовольствие от игры сегодня.

— Будете искать усиление?

— У нас много ребят. Общаюсь с коллегами, ищем лучшие варианты. Есть пару травмированных игроков, которых нам не хватает. Будем стараться найти оптимальный вариант.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45474-2-23-khk-sochi-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Сочи
ХК Трактор
Сергей Светлов
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