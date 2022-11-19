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Сегодня, 18:51

Светлов: «С 0:3 начинать игру — это очень-очень нехорошо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:8).

— Поздравляю «Автомобилист» с хорошей игрой, с победой — очень достойная, хорошая игра, видно, что команда очень мощно подготовилась, очень можно начала. Сегодня не совсем был наш день, во многих компонентах проигрывали борьбу, в остроте проиграли, ну и, конечно, я считаю, главную роль сыграло наше меньшинство. Смотрели, готовились к «Автомобилисту» и его большинству, но просто не смогли справиться.

— Вам не показалось, что уже первая шайба отправила вашу команду в моральный нокаут?

— Всегда, когда мы делаем ошибки, наказывают голами. С 0:3 начинать игру — это очень-очень нехорошо.

— В эпизоде с четвертой шайбой игроки как будто бросили играть, ожидая удаления Обидина, но его не дали.

— Это хоккей. Что можно сделать? Забили четвертый — тоже не очень хорошо. Было бы 3:1 — было бы веселее.

— Не испортила ли сегодняшняя игра впечатление от довольно неплохой для вашей команды выездной серии? Все-таки взяли три очка с такими сильными соперниками, как «Салават Юлаев» и «Авангард».

— Конечно, неприятно с таким большим счетом проигрывать. Но мы понимаем, что это спорт, это хоккей. Мы сыграли две тяжелых игры через день с хорошими противниками, много отдали эмоций, сил. Сегодня нам противостоял мощный, хороший противник, лучший на сегодняшний день в Восточной конференции. Конечно, тяжело. Повторюсь, соперник был сильнее и быстрее нас. Жалко, что пропустили больше, чем хотелось.

— В какой момент вы уже поняли, что команда точно проиграла и хотелось бы поменьше ударить в грязь лицом?

— Такого момента никогда нет. Это спорт, это хоккей. Мы старались свое лицо в любой ситуации не уронить. Да, счет на табло, но когда достойно играешь... У нас сегодня из пяти удалений четыре пропущенных гола — это очень много, два рикошета. Тем не менее я просил ребят играть до конца, чтобы через эту игру перейти в следующую.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-gotovilis-k-bolshinstvu-avtomobilista-no-ne-smogli-spravitsya/
ХК Автомобилист
ХК Сочи
Сергей Светлов
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