Светлов: «С 0:3 начинать игру — это очень-очень нехорошо»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:8).
— Поздравляю «Автомобилист» с хорошей игрой, с победой — очень достойная, хорошая игра, видно, что команда очень мощно подготовилась, очень можно начала. Сегодня не совсем был наш день, во многих компонентах проигрывали борьбу, в остроте проиграли, ну и, конечно, я считаю, главную роль сыграло наше меньшинство. Смотрели, готовились к «Автомобилисту» и его большинству, но просто не смогли справиться.
— Вам не показалось, что уже первая шайба отправила вашу команду в моральный нокаут?
— Всегда, когда мы делаем ошибки, наказывают голами. С 0:3 начинать игру — это очень-очень нехорошо.
— В эпизоде с четвертой шайбой игроки как будто бросили играть, ожидая удаления Обидина, но его не дали.
— Это хоккей. Что можно сделать? Забили четвертый — тоже не очень хорошо. Было бы 3:1 — было бы веселее.
— Не испортила ли сегодняшняя игра впечатление от довольно неплохой для вашей команды выездной серии? Все-таки взяли три очка с такими сильными соперниками, как «Салават Юлаев» и «Авангард».
— Конечно, неприятно с таким большим счетом проигрывать. Но мы понимаем, что это спорт, это хоккей. Мы сыграли две тяжелых игры через день с хорошими противниками, много отдали эмоций, сил. Сегодня нам противостоял мощный, хороший противник, лучший на сегодняшний день в Восточной конференции. Конечно, тяжело. Повторюсь, соперник был сильнее и быстрее нас. Жалко, что пропустили больше, чем хотелось.
— В какой момент вы уже поняли, что команда точно проиграла и хотелось бы поменьше ударить в грязь лицом?
— Такого момента никогда нет. Это спорт, это хоккей. Мы старались свое лицо в любой ситуации не уронить. Да, счет на табло, но когда достойно играешь... У нас сегодня из пяти удалений четыре пропущенных гола — это очень много, два рикошета. Тем не менее я просил ребят играть до конца, чтобы через эту игру перейти в следующую.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|8
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|4
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|5
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|20.11
|13:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|20.11
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -