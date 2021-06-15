Главный тренер «Сочи» прокомментировал переход в команду Хелльберга
19:30
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал переход в команду голкипера Магнуса Хелльберга.
«Как тренер я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в нокаут-раунде.
Игрок такого калибра определенно добавит уверенности нашей команде», — цитирует Ставровского официальный сайт «Сочи».
СКА обменял Хелльберга в «Сочи» на денежную компенсацию.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMagnus-Hellberg-v-Sochi-10623
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю