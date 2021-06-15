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Главный тренер «Сочи» прокомментировал переход в команду Хелльберга

19:30
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал переход в команду голкипера Магнуса Хелльберга.

«Как тренер я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в нокаут-раунде.

Игрок такого калибра определенно добавит уверенности нашей команде», — цитирует Ставровского официальный сайт «Сочи».

СКА обменял Хелльберга в «Сочи» на денежную компенсацию.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMagnus-Hellberg-v-Sochi-10623

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Иван Шитик все материалы автора
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