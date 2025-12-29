Тренер «Сочи» Михайлов после победы над СКА: «Поговорили в перерыве — и ребята, в принципе, прониклись»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над СКА (8:4) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Соперники первый период начали очень активно. Где-то мы в очередной раз, не знаю, почему, чуть-чуть не успевали, но поговорили в перерыве — и ребята, в принципе, прониклись. Игра переломилась, забили много хороших голов. Нехорошо, что пропустили столько, но... Новый год. «Сочи» продолжал активно играть при преимуществе в две шайбы? Мы в откат не играем, ребятам всегда объясняем, что надо действовать рационально и сбалансировано. Если чувствуешь нить игры, чего откатываться, кого бояться?» — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

«Сочи» прервал серию из двух поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 28 очками после 37 игр.