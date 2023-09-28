Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал 22-е поражение подряд от ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев после матча с московским ЦСКА (1:7) высказался о завершении серии из шести побед подряд.

— После «Спартака» было впечатление, что «Сочи» может дать бой ЦСКА, но потерпели 22 поражение подряд от москвичей. Что скажите?

— Здесь дело было больше в нас, мы сами хотим это переломить. Но сегодня было много потерь, получилась очень сумбурная игра, и мы не смогли ни за что зацепиться. Это для нас хороший урок.

— После 6 побед подряд не переросла ли уверенность в своих силах в самоуверенность?

— Нет, я не думаю. Сейчас уже поговорили с парнями в раздевалке. Будем готовиться на следующую игру. Но в любом случае в третьем периоде хотя бы играли в хоккей, в который мы можем играть.

— Пропустили пять шайб за 10 минут.

— Первый фактор — много удалений. Команда соперника хорошо использовала эти моменты, броски были хорошие.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.

(Анна Бирюкова)