Тренер «Сочи» Кокорев — о замене вратаря в овертайме: «Если решим, то с удовольствием попробуем»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу над сборной России (2:1) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

— Тяжелый матч. Минус в том, что много удалялись. Плюс в том, что сражались в меньшинстве, ловили на себя шайбу. Вратарь сегодня сыграл очень хорошо.

— После матча команды отрабатывали овертайм в формате 3х3. Не думали заменить вратаря и выпустить четвертого полевого игрока?

— Была такая идея в процессе овертайма. Мы не боимся играть. Если решим так сделать, то с удовольствием попробуем.

В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.