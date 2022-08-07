Назаров — о разгроме от сборной России: «В открытый хоккей мы играть не умеем»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от сборной России U25 (1:6) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.
— Игра мне понравилась в том плане, что мы выполнили установку, — сказал Назаров. — Попросил ребят сыграть в открытый хоккей. Установку выполнили, но содержание игры мне не понравилась. В открытый хоккей мы играть не умеем. Для нас это немного другое. Но ничего: подвигались, получили много негативных эмоций, поговорили в раздевалке, поняли ошибки. Это урок. Посмотрели на передачи, прием, бросок, когда никто не идет в силовую борьбу. Молодцы, что выполнили установку, но игра в целом не понравилась.
— Что в открытом хоккее вас не устроило больше всего: шесть пропущенных шайб или только одна заброшенная?
— Мы создавали моменты. Не понравилось, что их не реализовали. Может быть, сказалась усталость четвертой игры или сбился фокус, когда никто тебя не бьет. Мне было интересно посмотреть команду в другом формате.
— Прошло четыре игры на турнире. Вы сделали выводы по позициям, которым требуется усиление?
— Усиление ищем всегда без остановки. Делаем все, что можем. Пытаемся залатать дыры тем, что есть.
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|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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