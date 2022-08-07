Назаров — о разгроме от сборной России: «В открытый хоккей мы играть не умеем»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от сборной России U25 (1:6) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Игра мне понравилась в том плане, что мы выполнили установку, — сказал Назаров. — Попросил ребят сыграть в открытый хоккей. Установку выполнили, но содержание игры мне не понравилась. В открытый хоккей мы играть не умеем. Для нас это немного другое. Но ничего: подвигались, получили много негативных эмоций, поговорили в раздевалке, поняли ошибки. Это урок. Посмотрели на передачи, прием, бросок, когда никто не идет в силовую борьбу. Молодцы, что выполнили установку, но игра в целом не понравилась.

— Что в открытом хоккее вас не устроило больше всего: шесть пропущенных шайб или только одна заброшенная?

— Мы создавали моменты. Не понравилось, что их не реализовали. Может быть, сказалась усталость четвертой игры или сбился фокус, когда никто тебя не бьет. Мне было интересно посмотреть команду в другом формате.

— Прошло четыре игры на турнире. Вы сделали выводы по позициям, которым требуется усиление?

— Усиление ищем всегда без остановки. Делаем все, что можем. Пытаемся залатать дыры тем, что есть.