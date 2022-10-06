Назаров — о поражении от «Амура»: «Не понравился результат. Как минимум на одно очко наиграли»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:4).
— Не понравился результат. Как минимум на одно очко мы сегодня наиграли. Надо, наверное, чуть-чуть построже играть в обороне и контролировать клюшки, потому что эти удаления нам не нужны в конце. А так, третья игра на выезде, Дальний Восток, понимали, что будет тяжело. Ребята нашли в себе силы, вышли на третий период и сравняли счет, но эта ошибка... Ничего страшного, попытаемся ее исправить, у нас еще одна игра на выезде, готовимся.
— Говоря про ошибку, имеете в виду момент, когда Артем Николаев намудрил во время выхода из зоны?
— Там череда ошибок. Не хочется фамилии называть, все-таки это пресс-конференция, это мои хоккеисты. Была череда ошибок, две-три ошибки, они прямо пошли-пошли-пошли одна за другой, и в концовке мы пропустили шайбу. Ничего страшного, разберем и будем готовиться к следующей игре.
— В первом периоде команда четырежды бросила в створ. Это тоже связано с выездом на Дальний Восток?
— Безусловно, тяжело здесь играть — все мы это понимаем. Но и когда команды с Дальнего Востока приезжают к нам в гости, им тоже тяжело играть. Тут все в равных условиях. Ребята — молодцы, в третьем периоде нашли силы, нашли в себе эмоции, сравняли игру. Но опять же, не повезло, можно сказать. Ну а так, в целом по движению мне понравилось.
— Насколько довольны в последних играх и в целом в сезоне игрой уроженца Гомеля Кирилла Петькова?
— Не хочется называть фамилии, потому что это команда — команда выигрывает, команда проигрывает. Включая тренерский штаб, мы сыграли сегодня плохо — мы все проиграли матч.
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