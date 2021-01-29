Главный тренер «Сочи»: «Натренировать что-то тяжело, поддерживаем команду в физической форме»
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (0:4). После этого поражения сочинцы лишились шансов на попадание в плей-офф.
— К сожалению, провалили второй период и опять не смогли использовать свои моменты, не забили, вратарь «Динамо» переиграл нас сегодня, — цитирует тренера сайт «Сочи».
— Команда могла сыграть лучше, чем она сыграла, или это потолок?
— Могла лучше. Повторюсь, мы много создали и не реализовали моменты. Реализация хромает. Работаем над этим, но времени между играми мало. Натренировать что-то тяжело, поддерживаем команду в физической форме.
— Если эта команда пройдет предсезонку, то она будет смотреться лучше?
— Мы много игр смотрелись неплохо. Усиление всегда нужно. У многих ребят первый сезон на высшем уровне. Нужно адаптироваться, чтобы забивать голы в таких моментах.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю