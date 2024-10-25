Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал рекорд Бобровского в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал достижение голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, который первым из российских вратарей достиг отметки в 400 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ночь на пятницу «Флорида» обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:1, Бобровский впоследствии был признан первой звездой игрового дня.

«Мы гордимся Сергеем и очень рады, что он был, есть и будет нашим большим другом. Каждое лето Бобровский проводит в Петербурге, регулярно устраивает мастер-классы для вратарей академии СКА, передает свой уникальный опыт.

В том числе и с помощью Бобровского мы продолжаем наши славные вратарские традиции, которые идут от Николая Георгиевича Пучкова, Владислава Александровича Третьяка. Наши вратари всегда были на ведущих ролях в мире, и нынешнее достижение Сергея еще раз подчеркивает этот факт», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

«Флорида» набрала 11 очков и расположилась на втором месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидируют с 11 баллами, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.