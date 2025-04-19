Ротенберг: «СКА сделает все возможное, чтобы уже в следующем году выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале пост в честь 10-летия с момента первой победы клуба в Кубке Гагарина.
В 2015 году команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей под руководством Вячеслава Быкова. СКА также выигрывал турнир в 2017-м, когда питерцев возглавлял Олег Знарок.
«Ровно 10 лет назад СКА выиграл первый Кубок Гагарина. Важная дата в клубной истории и отправная точка для всех будущих успехов. За эти 10 лет проделана огромная работа по всем направлениям, которая позволила нам закрепиться среди лидеров отечественного хоккея. В этом сезоне мы побили клубный рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем году будем лидерами во всем мире. Серьезно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в 4 раза», — написал Ротенберг.
Тренер поблагодарил болельщиков СКА за поддержку в этом и всех предыдущих сезонах, а также заявил о планах клуба завоевать Кубок Гагарина в следующем году.
«Сделаем все возможное, чтобы уже в следующем году выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!» — добавил он.
В сезоне-2024/25 СКА дошел до первого раунда Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|19.04
|14:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -