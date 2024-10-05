Ротенберг: «СКА добавляет когда надо — играем правильно, самоотверженно»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил команду за самоотверженность в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали». Игра прошла в Череповце и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
«Хочу поблагодарить «Северсталь» — сегодня они показали очень яркую игру. Где-то они были свежее. Мы сыграли позавчера, они отдыхали — графики у всех разные. Поэтому будут такие матчи, где соперники выглядят свежее. Но в это же время видно, что мы добавляем когда надо — играем правильно, самоотверженно. У команды есть характер. Есть хорошие вещи, но мы не можем так терять концентрацию. Такой хоккей — за минуту, за 30 секунд нам забили два гола. Если убрать эти 30 секунд, то в целом хочу поблагодарить команду. Конечно, мы сделаем выводы», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Ротенберга.
СКА потерпел пятое поражение в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга с 15 очками после 12 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице «Запада».
7 октября СКА на выезде сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|12
|8
|4
|18
|3
|СКА
|12
|7
|5
|15
|4
|ЦСКА
|13
|6
|7
|15
|5
|Северсталь
|13
|7
|6
|14
|6
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|7
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|5
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|11
|4
|7
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|5.10
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 0
|5.10
|14:30
|
Лада – Адмирал
|1 : 0 Б
|5.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|0 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Трактор
|0 : 4
|5.10
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 5
|5.10
|17:00
|
Северсталь – СКА
|4 : 3